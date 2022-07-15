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Назван человек, который мешает трансферу де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

15 Июля 2022 • 08:55 Комментировать (1)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг, несмотря на информацию о договоренности с «Манчестер Юнайтед», до сих пор не перешел в манкунианский гранд. Главным противником сделки выступает агент голландского игрока.

По сообщениям Sport.es, представитель де Йонга попросил руководство «красных дьяволов» перестать настаивать на переходе хавбека. Агент хотел бы, чтобы его клиент продолжил карьеру в сине-гранатовой футболке.

Трудовое соглашение де Йонга с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча в Ла Лиге, забил три мяча и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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