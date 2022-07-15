В Саудовской Аравии отказались платить Роналду 125 миллионов в год - раскрыта причина

Информация о том, что португальскому нападающему Криштиану Роналду предлагали фантастический контракт в Саудовской Аравии оказалась неправдивой. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Аль-Кавкаб», в который сватали 37-летнего бомбардира.

«Наше официальное заявление – информация по поводу предложения Роналду не является действительной. Этот футболист не входит в планы нашего клуба», - гласит сообщение клуба в социальных сетях.

Ранее в СМИ сообщалось, что аравийский клуб готов платить Криштиану 125 миллионов евро в год.

Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.