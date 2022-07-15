Уокер включил украинца Зинченко в топ-3 самых техничных игроков «Манчестер Сити»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал тройку самых техничных футболистов команды в настоящий момент.

«В мой топ-3 вошли: Рияд Марез, Бернарду Силва и Александр Зинченко. Пару касаний и передача, отлично. Мы можем убрать из состава Кевина де Брёйне и Жоау Канселу, они в любом случае не подберутся к этому трио», - передает слова Кайла Sky Sports.

Напомним, что Зинченко выступает за английский коллектив с 2016 год. Трудовое соглашение украинского футболиста с «горожанами» рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Александр сыграл 28 матчей за «Сити» и отметился пятью голевыми передачами.