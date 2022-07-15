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Ван Бастен советует тен Хагу держать ухо востро с Роналду

15 Июля 2022 • 01:47 Комментировать

Даже если Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», с ним нужно быть настороже - так считает Марко ван Бастен, который прокомментировал перспективы своего соотечественника Эрика тен Хага в знаменитом клубе. По мнению Марко, тен Хагу придется нелегко с ним.

- Криштиану - это игрок, который действует как считает нужным, из своих интересов. Тен Хагу надо понять, что рассчитывать на него, как на 18-летнего, не получится. Но я уверен, что в итоге тен Хаг убедит его играть так, как нужно будет команде, - цитирует ван Бастена ilposticipo.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Марко Ван Бастен Эрик тен Хаг
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