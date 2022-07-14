«Эвертон» интересуется нападающим «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко входит в сферу интересов «Эвертона».

Ранее в итальянский клуб на правах аренды перешел Ромелу Лукаку. С учетом того, что в команде есть еще и Лаутару Мартинес, Джеко не приходится рассчитывать на большое количество игровых минут в новом сезоне. В связи с этим, интерес к боснийцу проявляют многие клубы. В числе них находится и «Эвертон», сообщает Gazzetta dello Sport.

В это межсезонье англичане потеряли основного форварда Ришарлисона, и сейчас наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард находится в поисках достойной замены.

В прошедшем сезоне Джеко провел в Серии А 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.