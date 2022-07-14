Голкипер «Манчестер Сити» близок к переходу в «Мидлсбро»

Голкипер «Манчестер Сити» Зак Стеффен близок к переходу в «Мидлсбро». Футболист проходит медицинское обследование.

Игрок сборной США собирается присоединиться к команде Чемпионшипа на правах аренды, сообщает The Athletic.

27-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» в 2020 году и провел в клубе два сезона, но не смог составить конкуренцию основному голкиперу команды Эдерсону.

Ранее «горожане» подписали соглашение с вратарем «Арминии» Штефаном Ортегой.

В прошедшем сезоне Стеффен провел в АПЛ только один матч, не пропустив при этом ни одного мяча. Кроме того, он запомнился курьезным голом в полуфинале прошлого розыгрыша кубка Англии - находясь с мячом возле своих ворот, он позволил нападающему «Ливерпуля» Садио Мане приблизиться и протолкнуть мяч в сетку.