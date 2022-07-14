Робертсон – о Дарвине Нуньесе: «Мы должны помочь ему освоиться»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился своим мнением о новичке команды Дарвине Нуньесе.

«Он фантастический игрок, мы играли против него, и он сильно усложнил нам задачу, и если он продемонстрирует такую же игру в «Ливерпуле», он станет для нас действительно хорошим игроком», - сказал Робертсон журналистам.

Защитник отметил, что Нуньесу нужно время, чтобы почувствовать себя в команде полностью своим.

«Бразильцы и все, кто говорят на португальском, очень ему помогают. Мы должны дать ему время освоиться, но он уже хорошо выглядит на тренировках», - добавил Робертсон.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» в летнее межсезонье.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.