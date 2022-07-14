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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Не переживаю насчёт плотной опёки – это на руку партнёрам»

14 Июля 2022 • 22:50 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами на тему манеры игры в АПЛ.

«Я знаю, что соперники будут пытаться закрыть меня, и если кто-то поставит против меня пятерых человек, у партнеров будет больше места. Как видите, сегодня нужно иметь действительно сильную команду, чтобы чего-то добиться», - сказал Холанн в интервью Manchester Evening News.

Также форвард прокомментировал прошлогоднее противостояние «горожан» и «Ливерпуля».

«Было безумно интересно наблюдать за соперничеством Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Интересно для всех – футболистов, болельщиков, экспертов», - сказал Холанн.

Нападающий перешел в «Манчестер Сити» в нынешнее межсезонье из дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 игры, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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