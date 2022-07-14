«Лидс» интересуется нападающим «Интера»

«Лидс» заинтересован в приобретении нападающего миланского «Интера» Хоакина Корреа.

Английский клуб находится в поисках футболиста, способного заменить Рафинью Диаса, ушедшего в «Барселону». Корреа является одним из кандидатов на эту роль, сообщает Gazzeta dello Sport.

Отмечается, что «Интер» вряд ли отпустит форварда меньше чем за 25 миллионов евро. Кроме «Лидса», интерес к нападающему проявляют также «Ньюкасл» и «Арсенал».

Контракт футболиста с итальянским клубом заканчивается через три года.

В прошедшем сезоне Корреа провел в Серии А 26 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.