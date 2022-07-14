«Ньюкасл» планирует сделать последнюю попытку подписать Муссу Диаби

«Ньюкасл» твердо намерен в это межсезонье оформить переход нападающего леверкузенского «Байера» Муссы Диаби. «Сороки» рассматривают футболиста, как ключевую трансферную цель.

«Ньюкасл» готов потратить 50 миллионов евро на покупку 23-летнего форварда, сообщает The Northern Echo. Этот трансфер может стать рекордным в истории «сорок».

Ожидается, что руководство «Байера» потребует даже больших затрат.

Диаби перешел в «Байер» из «ПСЖ» в 2019 году, и с тех пор зарекомендовал себя, как одна из главных звезд Бундеслиги.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 32 матча, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.