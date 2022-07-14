Тен Хаг: «Мы хотим прессинговать каждую секунду матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своей игровой философии.

«Мы хотим прессинговать каждую секунду матча и играть в активный футбол. Иногда мы можем делать это высоко, но если это невозможно, мы должны всей командой опускаться ниже и прессинговать там», - сказал тен Хаг.

Наставник отметил, что он хочет добиться продуктивности от каждого звена команды.

«Футбол «Манчестер Юнайтед» должен быть атакующим. В этом философия и идентичность клуба», - добавил голландский специалист.

Тен Хаг возглавил «Юнайтед» в летнее межсезонье, сменив на этом посту Ральфа Рангника. Прошлый сезон «МЮ» закончил на шестом месте в АПЛ.