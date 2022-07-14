Дест: «Я счастлив в «Барселоне» и намерен остаться в клубе»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест заявил, что не думает о переходе в «Челси».

«Сейчас я не думаю о трансферах. Я счастлив в «Барселоне», поэтому обязательно останусь здесь», - ответил Дест на вопрос о возможном переходе в «Челси».

Ранее сообщалось, что защитник может стать частью сделки по переходу в каталонский клуб игроков «синих» Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Также Дест рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Лично мне нужно привести себя в форму. Я восстановился после травмы и не хочу больше никаких повреждений в новом сезоне. Впереди чемпионат мира, мы все находимся в ожидании его», - сказал Дест.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, отметившись тремя результативными передачами.