Клопп: «Ливерпуль» не нуждается в новом полузащитнике»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о подписании новых игроков середины поля.

«Нет необходимости в новом полузащитнике. Мы не можем просто покупать новых игроков. Мы уважаем контракты тех ребят, которые сейчас находятся в команде. Они получают всю нашу поддержку – на тренировках, между тренировками, во время игры и между играми», - сказал Клопп во время пресс-конференции в Сингапуре.

В последнее время была информация, что «Ливерпуль» заинтересован в трансфере Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

На данный момент наставник «Ливерпуля» располагает восемью игроками середины поля.