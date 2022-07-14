«Вест Хэм» рассматривает вариант с трансфером Адама Траоре

«Вест Хэм» обратил внимание на нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Этим летом форвард может быть доступен по сниженной цене. «Волки» готовы продать Траоре за 10-12 миллионов евро. К игроку ранее уже проявил интерес «Эвертон». Теперь в борьбу за нападающего может вмешаться «Вест Хэм», сообщает Hammers.News.

Контракт футболиста с «волками» заканчивается летом следующего года, и это межсезонье может стать последним шансом для «Вулверхэмптона» заработать на трансфере футболиста.

Вторую половину прошлого сезона Траоре провел в «Барселоне», сыграв в Ла Лиге в 11 матчах и отметившись двумя голевыми передачами.