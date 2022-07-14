«Барселона» может исключить Френки де Йонга из турне по США

Полузащитник Френки де Йонг может быть исключен из североамериканского турне «Барселоны». Таким решением руководство каталонского клуба сможет надавить на футболиста и заставить его покинуть команду.

«Барса» отчаянно нуждается в деньгах и продажа де Йонга в «Манчестер Юнайтед» могла бы помочь каталонцам получить дополнительные средства. Оба клуба договорились о переходе, но сам де Йонг не горит желанием покидать Каталонию.

Как сообщает SPORT, испанцы могут пойти на исключение де Йонга из предсезонного турне по США.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.