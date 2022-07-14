«Вест Хэм» стал фаворитом в борьбе за Скамакку

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка имеет все шансы начать новый сезон в АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «ПСЖ», однако, как сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо, Скамакка не является целью номер один для французского клуба.

Таким образом, главным фаворитом на покупку итальянца становится «Вест Хэм». «Сассуоло» уже принял предложение в размере 50 миллионов евро от английского клуба.

Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес находится в поисках нападающего, способного создать конкуренцию Майклу Антонио.

В прошедшем сезоне Скамакка провел в Серии А 36 матчей, в которых забил 16 голов.