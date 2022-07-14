14-летний украинский фанат продал футболку Роналду за 2200 евро и отправил деньги ВСУ

14-летний украинский поклонник футбола Владимир Романчук решил расстаться с самым ценным предметом своей футбольной коллекции - футболкой, которая ему досталась из рук самого нападающего Криштиану Роналду после матча между португальцами и украинцами на последнем чемпионате Европы. Об этой истории сообщает The Sun.

Довольно быстро на футболку, выставленную на продажу через аукцион, нашелся и покупатель - некий гражданин США выложил за нее 2200 долларов, и сделка была заключена. Как сообщает источник, деньги мальчик решил перечислить на нужды ВСУ.

Дошли ли деньги до ВСУ, источник умалчивает.