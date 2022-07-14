«Арсенал» установил цену на Бельерина

«Арсенал» хочет выручить за защитника Эктора Бельерина 10 миллионов евро.

Прошлый сезон Бельерин провел на правах аренды в «Бетисе», после чего вернулся в стан «канониров». Игрок по-прежнему интересен клубу из Испании. Ожидается, что «Бетис» примет решение по подписанию футболиста ближе к концу трансферного окна.

При этом испанцам придется выложить 10 миллионов евро, сообщает Fichajes. Кроме «Бетиса», Бельерин является трансферной целью «Вильярреала» и мадридского «Атлетико».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 23 матча, отметившись двумя голевыми передачами.