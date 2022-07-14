«Тоттенхэм» хочет усилить оборону

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам наконец удалось продвинуться в переговорах, сейчас обсуждаются ключевые детали перехода, но до официального объявления ещё далеко. Президент «шпор» Даниэль Леви лично участвует в переговорах, надеясь закрыть сделку как можно быстрее.

Спенс находится в системе «Мидлсбро» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Всего за первую команду «смогги» латераль провёл 70 матчей, в которых сумел забить два мяча. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в восемь млн евро.