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«Тоттенхэм» хочет усилить оборону

14 Июля 2022 • 20:19 Комментировать

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам наконец удалось продвинуться в переговорах, сейчас обсуждаются ключевые детали перехода, но до официального объявления ещё далеко.  Президент «шпор» Даниэль Леви лично участвует в переговорах, надеясь закрыть сделку как можно быстрее.

Спенс находится в системе «Мидлсбро» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Всего за первую команду «смогги» латераль провёл 70 матчей, в которых сумел забить два мяча. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в восемь млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мидлсбро Трансферы футбола - лето 2022 Джед Спенс
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