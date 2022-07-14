Томас Стракоша после двух недель пребывания в статусе свободного агента, наконец, нашёл себе новый клуб. Албанский голкипер подписал контракт с «Брентфордом». На официальном сайте лондонского клуба сообщается о заключении с 27-летним албанцем трудового соглашения на четыре ближайших сезона.

Ранее Томас Стракоша долгое время выступал за «Лацио». За римлян албанец провёл во всех соревнованиях 208 матчей, в которых пропустил 247 мячей.

Новый чемпионат Англии стартует в августе. В стартовом туре Премьер-лиги «Брентфорд» будет играть в гостях у «Лестера».