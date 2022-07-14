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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стракоша перешёл в клуб АПЛ из Лондона официально

14 Июля 2022 • 18:35 Комментировать

Томас Стракоша после двух недель пребывания в статусе свободного агента, наконец, нашёл себе новый клуб. Албанский голкипер подписал контракт с «Брентфордом». На официальном сайте лондонского клуба сообщается о заключении с 27-летним албанцем трудового соглашения на четыре ближайших сезона.

Ранее Томас Стракоша долгое время выступал за «Лацио». За римлян албанец провёл во всех соревнованиях 208 матчей, в которых пропустил 247 мячей.

Новый чемпионат Англии стартует в августе. В стартовом туре Премьер-лиги «Брентфорд» будет играть в гостях у «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
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