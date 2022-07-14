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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три ТОП-клуба отказались от идеи пригласить Роналду

14 Июля 2022 • 17:50 Комментировать (1)

Три европейских гранда, которые могли бы себе позволить пригласить в команду нападающего Криштиану Роналду, отказались от этой идеи.

Португальский форвард должен был вернуться из отпуска полторы недели назад, однако до сих пор этого не сделал. Он проигнорировал выездное турне «красных дьяволов» по Австралии и Таиланду.

37-летний бомбардир попросил руководство клуба отпустить его в другую команду. Однако количество претендентов на игрока с течением времени существенно сокращается. Портал Daily Mail отметил, что «Челси», «Бавария» и «ПСЖ» больше не хотят видеть у себя португальца.

Томас Тухель заявил, что не хочет строить игру вокруг одного футболиста, и намерен поставить «Челси» командную атакующую игру, которая, по мнению специалиста, даст наибольший выхлоп. С мнением немецкого тренера согласны и его коллеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ Томас Тухель
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