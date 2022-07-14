Френки де Йонг в ближайшее время может сменить клубную прописку. Слухи давно связывают полузащитника «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что клубы договорились, но сам де Йонг предпочитает остаться на «Камп Ноу». При этом, если верить данным журналиста Фернандо Поло, каталонский клуб попросил голландца об уходе. «Барселоне» нужно вписаться в правила Ла Лиги, чтобы иметь возможность регистрировать новичков. Высокая зарплата де Йонга является камнем преткновения для «сине-гранатовых».

Главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг, с которым Френки де Йонг ранее работал в «Аяксе».