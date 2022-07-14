Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» попросила де Йонга уйти слухи

14 Июля 2022 • 16:33 Комментировать (1)

Френки де Йонг в ближайшее время может сменить клубную прописку. Слухи давно связывают полузащитника «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что клубы договорились, но сам де Йонг предпочитает остаться на «Камп Ноу». При этом, если верить данным журналиста Фернандо Поло, каталонский клуб попросил голландца об уходе. «Барселоне» нужно вписаться в правила Ла Лиги, чтобы иметь возможность регистрировать новичков. Высокая зарплата де Йонга является камнем преткновения для «сине-гранатовых».

Главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг, с которым Френки де Йонг ранее работал в «Аяксе».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» попросила де Йонга уйти 1 слухи
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется испанским защитником
16:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал Рэшфорда символом академии «Манчестер Юнайтед»
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включиться в борьбу за Дзаньоло
16:04 · Англия. Премьер-лига
Зинченко – главная цель Артеты на оставшуюся часть трансферного окна 1
15:39 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе хотел бы перейти в «Челси», а не «Ювентус»
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предпочитает продать Левандовски в «ПСЖ» или «Челси», а не в «Барселону» 1
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» снова потерял Жоту
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вместо Аке может купить защитника сборной Испании
14:58 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Эриксена в «МЮ»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может побороться за трансферную цель «Барселоны»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ищет правого защитника на подмену Джеймсу
14:43 · Англия. Премьер-лига
Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» окончательно отказался от Роналду
14:39 · Англия. Премьер-лига
Зинченко может сменить «Манчестер Сити» на другой топ-клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем