Тен Хаг назвал Рэшфорда символом академии «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал форварда своей команды Маркуса Рэшфорда «символом академии» манчестерского коллектива.

24-летний нападающий в минувшем сезоне забил за «красных дьяволов» только пять мячей. В британских СМИ появилась информация о том, что игрок собирается продолжить карьеру в другом клубе.

Однако главный тренер манкунианцев хочет помочь Рэшфорду и другим молодым футболистам «Юнайтед» реализовать свой потенциал.

«Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» имеет хорошую академию и прекрасную молодежь. Этим манчестерская команда и знаменита. Нам нужно лишь помочь воспитанникам реализовать свой потенциал. Маркуш Рэшфорд – один из таких футболистов. Он является символом «Манчестер Юнайтед», - приводит слова главного тренера манчестерцев Sky Sports.