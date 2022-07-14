Зинченко – главная цель Артеты на оставшуюся часть трансферного окна

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета мечтает воссоединиться с Александром Зинченко, с которым ранее работал в «Манчестер Сити». По информации The Athletic, украинец является главной целью «канониров» на оставшуюся часть трансферного окна.

Напомним, что Артета ранее работал ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити», где и успел пересечься с Зинченко. Испанец видит в украинце отличного кандидата на усиление полузащиты.

За 76 матчей в АПЛ Зинченко не отметился 8 результативными передачами.

Ранее «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» другого футболиста – Габриэля Жезуса, который стоил «канонирам» около 45 миллионов евро.