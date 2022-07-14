Кимпембе хотел бы перейти в «Челси», а не «Ювентус»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, француз скорее хотел бы перебраться в лондонский «Челси» к своему бывшему тренеру Томасу Тухелю, нежели в туринский «Ювентус», который хочет подписать Преснела на замену Маттайсу де Лихту.

Сумма трансфера Кимпембе оценивается в районе 50 миллионов евро. Именно за эту сумму «ПСЖ» будет готов отпустить своего воспитанника. Отмечается, что француз является главной целью для Томаса Тухеля на усиление обороны. Также лондонцы близки к трансферам Калиду Кулибали и Натана Аке.