«Бавария» предпочитает продать Левандовски в «ПСЖ» или «Челси», а не в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» сомневается в способности «Барселоны» покрыть 50 миллионов евро за трансфер нападающего Роберта Левандовски. Как сообщает Sport1.de, немецкий клуб предпочитает продать поляка в «Челси» или «ПСЖ», чтобы гарантированно получить требуемые деньги.

Ситуацию усложняет тот факт, что сам Левандовски настроен перейти только в каталонскую «Барселону». Поляк рассмотрит альтернативные варианты только если переход в стан «сине-гранатовых» станет невозможным.

При этом главный тренер «Челси» Томас Тухель очень хотел бы видеть Левандовски в своём клубе. «Пенсионеры» готовы включиться в борьбу, если «Барселона» не сможет удовлетворить запросы «Баварии».