​«Ливерпуль» снова потерял Жоту

Нападающий Диогу Жота снова угодил в лазарет «Ливерпуля». Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп.

«Диогу не повезло. У него была травма в конце прошлого сезона. Вчера он полноценно тренировался и снова получил травму. Это не хорошо.

Сегодня утром Жота прошёл обследование, нужно дождаться результатов и посмотреть. Опять ли это подколенное сухожилие? Посмотрим, но проблема в той же области», - слова Клоппа приводит портал Goal.com.

Диогу Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года после перехода из «Вулверхэмптона». В 85 матчах за «красных» португалец забил 34 гола и отдал 9 голевых передач.