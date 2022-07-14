«Манчестер Сити» вместо Аке может купить защитника сборной Испании

«Манчестер Сити» выбрал двух приоритетных кандидатов на замену защитнику Натану Аке, который близок к переходу в лондонских «Челси». Как информирует в социальных сетях журналист Роб Доусон, «горожане» обратили внимание на Пау Торреса из «Вильярреала» и Жюля Кунде из «Севильи», которым также интересуются каталонская «Барселона» и тот же «Челси».

За Натана Аке «Манчестер Сити» должен выручить около 50 миллионов евро, поэтому клуб думает добавить к этим деньгам небольшую сумму и купить нидерландцу более качественную замену.

Напомним, «Севилья» требует за Кунде около 65 миллионов евро. Примерно такую же сумму за Торреса будет требовать «Вильярреал».