Стала известна зарплата Эриксена в «МЮ»

Журналист Грэм Бэйли обнародовал информацию о зарплате Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, датчанин будет зарабатывать в команде Эрика тен Хага 180 тысяч евро в неделю.

Напомним, что на днях Эриксен должен подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» и стать вторым новичком команды в это трансферное окно. Полузащитник достанется клубу на правах свободного агента.

Ранее Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Брентфордом», в составе которого выступал с января и отметился одним голом и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.