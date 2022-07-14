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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна зарплата Эриксена в «МЮ»

14 Июля 2022 • 14:58 Комментировать

Журналист Грэм Бэйли обнародовал информацию о зарплате Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед». По сведениям источника, датчанин будет зарабатывать в команде Эрика тен Хага 180 тысяч евро в неделю.

Напомним, что на днях Эриксен должен подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» и стать вторым новичком команды в это трансферное окно. Полузащитник достанется клубу на правах свободного агента.

Ранее Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Брентфордом», в составе которого выступал с января и отметился одним голом и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Трансферы футбола - лето 2022
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