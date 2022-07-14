«Челси» ищет правого защитника на подмену Джеймсу

Лондонский «Челси» этим летом намерен приобрести правого защитника, который подменял бы Риса Джеймса. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, в таком случае клуб позволит уйти капитану Сесару Аспиликуэте, которым активно интересуется каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Джеймс получил травму из-за которой пропустил длительный отрезок. Главный тренер Томас Тухель сделал из этого выводы и в следующем сезоне хочет минимизировать риски, купив ещё одного правого защитника.

Напомним, что с самим Джеймсом «Челси» в ближайшее время планирует начать переговоры о новом контракте. Действующее соглашение англичанина истекает через два года.