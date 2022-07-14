«Челси» окончательно отказался от Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдёт в лондонский «Челси». Журналист Дэвид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что главный тренер «синих» Томас Тухель окончательно отказался от трансфера.

Таким образом на Роналду не осталось ни одного претендента среди европейских топ-клубов. Ранее возможность подписать португальца отклонила мюнхенская «Бавария».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить Роналду в команде и в ближайшее время проведёт с футболистом новые переговоры. Сам португалец пока отсутствует на предсезонных сборах в Азии.