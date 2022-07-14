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Зинченко может сменить «Манчестер Сити» на другой топ-клуб АПЛ слухи

14 Июля 2022 • 14:39 Комментировать

Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По данным The Athletic, украинский полузащитник, которого Хосеп Гвардиола использует слева в обороне, интересен «Арсеналу». Лондонский клуб работает над этой сделкой, ведя переговоры с «Манчестер Сити». «Горожане» готовы продать Зинченко при поступлении подходящего предложения. При этом «канонирам» ещё предстоит согласовать с 25-летним футболистом условия личного контракта.

Александр Зинченко является воспитанником украинского «Шахтёра». В России полузащитник известен по своим выступлениям за «Уфу». Эксперты из transfermarkt оценивают Зинченко в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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