Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По данным The Athletic, украинский полузащитник, которого Хосеп Гвардиола использует слева в обороне, интересен «Арсеналу». Лондонский клуб работает над этой сделкой, ведя переговоры с «Манчестер Сити». «Горожане» готовы продать Зинченко при поступлении подходящего предложения. При этом «канонирам» ещё предстоит согласовать с 25-летним футболистом условия личного контракта.

Александр Зинченко является воспитанником украинского «Шахтёра». В России полузащитник известен по своим выступлениям за «Уфу». Эксперты из transfermarkt оценивают Зинченко в 25 миллионов евро.