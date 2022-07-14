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Гнабри выбрал предпочтительный вариант для продолжения карьеры

14 Июля 2022 • 14:17 Комментировать

Вингер «Баварии» Серж Гнабри определился со своими планами на будущее. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист сборной Германии хотел бы продлить контракт со своим нынешним клубом.

При этом Гнабри не особо интересует вариант с переходом в лондонский «Челси». Игрок рассмотрит эту возможность только в том случае, если не сможет продлить контракт с мюнхенской «Баварии».

Также сообщается, что последнее предложение «Баварии» по новому соглашению вполне устраивает Гнабри. Повлиять на решение немца остаться в Мюнхене также может уход Роберта Левандовски, который может гарантировать футболисту больше игрового времени. Позицию поляка в нападении должен занять новичок Садио Мане, тогда как Гнабри будет действовать на правом фланге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Серж Гнабри Трансферы футбола - лето 2022
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