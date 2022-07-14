Лондонский «Арсенал» хочет купить защитника сборной Украины

Лондонский «Арсенал» нацелился на защитника донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко. По информации от журналиста Саймона Джонса, «канониры» рассматривают украинца в качестве альтернативы Лисандро Мартинесу из «Аякса», который отказался переходить в команду Микеля Артета и решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Что примечательно, купить Матвиенко хотел бы сам «Аякс», который был бы не против заменить украинцем Лисандро Мартинеса. При этом амстердамский клуб вряд ли сможет потягаться с «Арсеналом» в борьбе за Николая.

Напомним, что в АПЛ скоро должен перейти ещё один украинец – Егор Ярмолюк, который на этой неделе должен завершить свой трансфер в «Брентфорд».