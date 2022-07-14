Мартинес сегодня не тренировался с «Аяксом», его трансфер в «МЮ» – вопрос времени

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес на фоне слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед» сегодня не тренировался с амстердамской командой. Эту информацию в своих социальных сетях подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сегодня «Манчестер Юнайтед» должен согласовать с «Аяксом» последние детали трансфера аргентинского футболиста, включая бонусы и срок выплат суммы, которая должна составить 50 миллионов евро.

Мартинес уже чётко решил, что хочет перейти именно в «Манчестер Юнайтед», а не лондонский «Арсенал». Футболист также способен сыграть в центре поля, что добавит «красным дьяволам» больше вариантов в полузащите.