Секреты успеха Гвардиолы: как проходят тренировки «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола – гений или счастливчик? В среде футбольных фанатов споры об испанском тренере ведутся давно. Кто-то называет его новатором, а кто-то – физруком. Кто-то отмечает красоту футбола, который демонстрируют его команды, а кто-то указывает на дорогие составы, которые ему доставались. И всё же глупо спорить с тем фактом, что Гвардиола относится к топ-тренерам нашего времени – число завоёванных им трофеев говорит само за себя. Но как испанец делает свои команды успешными? Тренировка «Манчестер Сити» раскрывает некоторые секреты Гвардиолы.

Журналист авторитетного портала Goal Джонатан Смит восхищается тем, как в «Манчестер Сити» показывают себя молодые воспитанники, такие как Фил Фоден и Коул Палмер. В своё время Смит и сам хотел стать футболистом. Джонатан вспомнил, как в десятилетнем возрасте на одном из уроков футбола он, имея время и пространство, сделал передачу из центра полузащиты фланговому защитнику. Учитель мгновенно прервал занятие свистком и отругал парня за такой пас. Теперь Смиту посчастливилось побывать на тренировке «Манчестер Сити». По пути журналист задавал сам себе два ключевых вопроса, на которые хотел найти ответ. Вопросы были следующими: а) мог ли он стать игроком уровня нынешних «горожан», если бы с самого раннего возраста знал секреты Гвардиолы? б) насколько тренировки и инструкции Гвардиолы отличаются от тех, которые он получал в детстве?

Ответ на первый из этих вопросов Смит нашёл легко. По его словам, если у футболиста нет техники, то даже лучший тренер в мире ему не поможет. Второй вопрос был скорее риторическим, но журналист всё же отмечает, что его учитель имел не такие уж устаревшие взгляды на футбол, как ему могло показаться. Увиденное на тренировке «Манчестер Сити» натолкнуло Смита на вывод: его школьный учитель и Гвардиола имеют общий принцип видения футбола. Принцип этот предельно прост – нужно стараться как можно быстрее двигать мяч вперёд.

О Хосепе Гвардиоле часто говорят как о приверженце «тики-таки», ведь его команды делают очень много передач. При этом сам испанец не раз говорил, что он ненавидит этот термин. «Таки-така» - это передачи просто так, без какой-либо задумки. Это бессмысленно», - рассказывал как-то Гвардиола. По его же словам, самым сложным в футболе является забивание голов, поэтому на тренировках он много времени уделяет атаке.

Двухчасовая тренировка «Манчестер Сити» началась с упражнения «четыре на четыре». Это динамичная игра с упором на удары, причём забивать можно в любые ворота. Мяч попадает в игру из-за боковой линии, и цель игрока – либо нанести удар, либо найти партнёра в лучшей позиции, который сможет быстро пробить. Упражнение обостряет инстинкты футболистов – каждый из них думает о создании моментов.

Важное место в тренировках всех команд Хосепа Гвардиолы занимает рондо. В русском языке это упражнение обычно называют квадратом. Рондо способствует улучшению мышления, движения и техники. Футболисты, которые не находятся внутри «квадрата», стараются не просто перенаправлять мяч ближнему, двигая его по периметру, а делать острые передачи через центр. И, конечно, многие стараются «поймать» находящегося в отборе игрока, пробросив мяч ему между ног. Рондо также помогает игрокам улучшать навыки в отборе и прессинге на ограниченном участке поля.

Что касается обороны, то философия Хосепа Гвардиолы достаточно прозаична: чем дальше мяч находится от твоих ворот, тем сложнее сопернику забить гол. Этот принцип подразумевает как можно более быстрый переход из обороны в атаку. В ходе двусторонней игры на тренировке «Манчестер Сити» есть правило – делать пас назад запрещено. Таким образом, футболистам рекомендуется всегда быть заточенным на движение вперёд, на атаку. Казалось бы, игроку просто не нужно делать пас назад, но это сопряжено с тем, что ему придётся больше рисковать. Чтобы снизить риски, Гвардиола много работает над тактикой. Игрокам демонстрируются схемы, на которых показано, как в определённой ситуации должны двигаться они и их партнёры.

Крайним защитникам и вингерам «Манчестер Сити» рекомендуется располагаться максимально широко. Это даёт возможность «растягивать» команды с узкой обороной и находить пространства для атакующих игроков. Для «Манчестер Сити» это важно, ведь в Премьер-лиге, да и в Лиге чемпионов, большинство их соперников обороняются низким блоком.

Чувствовать себя комфортно с мячом и получать удовольствие от футбола – такой подход прослеживается в «Манчестер Сити» на всех уровнях, будь то молодая команда академии или основная команда. Это помогает талантливым игрокам выходить на высокий уровень.

Перевод и адаптация Александра Тихого.