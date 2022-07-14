«Челси» согласовал очередной трансфер

Лондонский «Челси» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер центрального защитника Натана Аке. Как сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях, нидерландец обойдётся «пенсионерам» в районе 50 миллионов евро.

При этом отмечается, что Аке будет позволено перейти в «Челси» как только «Манчестер Сити» сможет найти ему замену. До тех пор нидерландец будет тренироваться с командой Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что вчера в «Челси» из «Манчестер Сити» официально перешёл Рахим Стерлинг, который тоже обошёлся лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

Аке является воспитанником «Челси» и выступал за команду с 2012 по 2017 год.