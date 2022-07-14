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«Челси» согласовал очередной трансфер

14 Июля 2022 • 13:17 Комментировать

Лондонский «Челси» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер центрального защитника Натана Аке. Как сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях, нидерландец обойдётся «пенсионерам» в районе 50 миллионов евро.

При этом отмечается, что Аке будет позволено перейти в «Челси» как только «Манчестер Сити» сможет найти ему замену. До тех пор нидерландец будет тренироваться с командой Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что вчера в «Челси» из «Манчестер Сити» официально перешёл Рахим Стерлинг, который тоже обошёлся лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

Аке является воспитанником «Челси» и выступал за команду с 2012 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Натан Аке Трансферы футбола - лето 2022
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