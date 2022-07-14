Марсьяль может остаться в «МЮ», если клуб не согласует трансфер игрока сборной Бразилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может остаться в клубе на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях журналист Алекс Крук, француза могут оставить в том случае, если «Аякс» откажется продавать «красным дьяволам» своего вингера Антони.

Отмечается, что «Аякс» слишком много просит за своего футболиста, поэтому «Манчестер Юнайтед» практически смирился с тем, что сделка не состоится.

В связи с этим руководство «Манчестер Юнайтед» уговаривает тренера Эрика тен Хага найти место на следующий сезон для Марсьяля. Тем не менее, наставник не собирается удовлетворять эту просьбу.