«Челси» может купить звезду в атаку за 90 миллионов евро

Португальский нападающий Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану», может переехать на Туманный Альбион в текущее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

В трансфере форварда «россонери» заинтересован лондонский «Челси». Руководство итальянского гранда готово расстаться с нападающим, если за него предложат порядка 90 миллионов евро.

Контракт Рафаэла с миланцами рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне португалец поучаствовал в 42 поединках за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 12 результативных передач.