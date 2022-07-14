«МЮ» согласовал с «Барселоной» трансфер де Йонга, но остаётся одна проблема

«Манчестер Юнайтед» согласовал с каталонской «Барселоной» трансфер полузащитника Френки де Йонга. Тем не менее, сделка пока заморожена, так как сам футболист хочет остаться в команде Хави Эрнандеса. Об этом в социальных сетях сегодня сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Убедить де Йонга перейти в «Манчестер Юнайтед» не может даже бывший тренер футболиста Эрик тен Хаг, благодаря которому Френки вырос в топ-футболиста и в 2019 году за 90 миллионов евро перешёл в каталонскую «Барселону».

Напомним, что «сине-гранатовые» также задолжали футболисту 18 миллионов евро, которые клуб не выплатил нидерландцу в качестве зарплаты.