Мата хочет продолжить карьеру в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата намерен продолжить карьеру в АПЛ.

К футболисту огромный интерес проявляет «Лидс» и несколько клубов Ла Лиги. Однако, Мата намерен остаться в АПЛ. При этом полузащитник готов пойти на значительное сокращение зарплаты, сообщает AS.

Мата стал свободным агентом этим летом, после того, как закончился его контракт с «Юнайтед». По старому соглашению он получал около 180 тысяч евро в месяц. «Лидс» не сможет обеспечить испанца похожими условиями, но игрок готов к сокращению зарплаты более чем на половину.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями.