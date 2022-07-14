Холанн: «Три года назад я был не нужен «Манчестер Сити», потому что у клуба был Агуэро»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал очередное интервью официальному сайту клуба.

«Три года назад я был не нужен «Манчестер Сити», потому что у клуба был Агуэро. Тем не менее, я всегда хотел играть именно здесь. На протяжении своей карьеры я много раз здесь мог оказаться, но выбирал другие варианты и в итоге поступил правильно, ведь иначе мне было бы сложнее добиться прогресса», – заявил Холанн.

Напомним, что прошлый сезон «Манчестер Сити» провёл без номинального форварда. Габриэль Жезус, выступающий на этой позиции, чаще всего действовал на правом фланге атаки.

Холанн обощёлся в «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро.