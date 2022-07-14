Тен Хаг: «Лучшая позиция ван де Бека – под нападающими»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал перспективы полузащитника Донни ван де Бека в команде.

«Он может одинаково хорошо играть в глубине поля и в атаке — я знаю это по «Аяксу». Но его лучшая позиция —в штрафной немного ниже нападающих. У него действительно хорошее чутье и он всегда находит верную позицию», - сказал тен Хаг после контрольного матча с «Ливерпулем» в Бангкоке.

В той игре ван де Бек вышел со скамейки запасных, заменив Бруну Фернандеша, а «Юнайтед» одержал победу со счетом 4:0.

Тем не менее, конкретные перспективы полузащитника на попадание в основу пока остаются неясными, учитывая конкуренцию с Фернандешом и потенциальный переход в команду Кристиана Эриксена.

Прошедший сезоне ван де Бек провел в «Эвертоне», сыграв в АПЛ 7 матчей и забив один гол.