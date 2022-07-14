Конте в восторге от дебюта Ришарлисона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте лестно отозвался об игре новичка команды Ришарлисона.

«Он может играть на всех трех позициях. Он силен физически и обладает хорошим характером. Мы работаем с ним над тактическими аспектами, потому что он должен вникнуть в нашу идею, а также над физическим состоянием», - сказал Конте после контрольного матча против сборной южнокорейской лиги, в котором «шпоры» победили со счетом 6:3.

Кроме того, Конте отметил способность Ришарлисона укрывать мяч и атаковать свободное пространство.

Ришарлисон перешел в лондонский клуб этим летом из «Эвертона». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.