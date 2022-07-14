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Тухель: «У «Тоттенхэма» сейчас лучший состав в истории, а также один из лучших тренеров мира»

14 Июля 2022 • 11:48 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель похвалил «Тоттенхэм» за проделанную работу во время летнего трансферного окна. Немец считает, что «шпоры» могут стать грозной силой в следующем сезоне.

«Мы конкурируем с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но «Тоттенхэм» провёл очень агрессивную и качественную летнюю кампанию, поэтому нужно быть на чеку. Сейчас у «шпор» лучший состав в истории клуба, а также один из лучших тренеров планеты», – цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что «Тоттенхэм» этим летом усилился 5 футболистами: Клеманом Ленгле, Фрейзером Форстером, Ивом Биссума, Ришарлисоном и Иваном Перишичем.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
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