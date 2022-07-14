«Тоттенхэм» ведёт переговоры с защитником «Вильярреала»

Представители «Тоттенхэма» ведут переговоры о переходе защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна.

Контракт 24-летнего футболиста истекает через четыре года, однако «шпоры» твердо намерены осуществить трансфер игрока, сообщает El Periodico Mediterraneo. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассматривает Эступиньяна как замену Серхио Регилону, который в это межсезонье может отправиться в аренду в «Севилью».

В настоящее время игрок сборной Эквадора оценивается на Transfermarkt примерно в 20 миллионов евро, однако лондонцы могут сбить цену, предложив «Вильярреалу» полузащитника Джованни Ло Чельсо.

В прошедшем сезоне Эступиньян провел в Ла Лиге 28 матчей, отметившись одной результативной передачей.