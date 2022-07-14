«Наполи» нашёл замену Кулибали

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может перейти в «Наполи».

После продажи Калиду Кулибали в «Челси» неаполитанский клуб находится в поисках центрального защитника, и внимание итальянцев направлено на Байи, сообщают итальянские источники. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг неоднократно заявлял, что не рассчитывает на Байи в следующем сезоне.

Защитник перешел в «Юнайтед» летом 2016 года, став одним из первых игроков, подписавших контракт с клубом при Жозе Моуринью, но многочисленные травмы не позволил футболисту проявить свой потенциал полностью.

Еще одним кандидатом на место в центре обороны «Наполи» является защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.

В прошедшем сезоне Байи провел в АПЛ 4 игры, не отметившись результативными действиями.