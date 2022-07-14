В «МЮ» высказались о будущем Роналду

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг во время общения с представителями СМИ ответил на вопрос о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир не поехал с манкунианцами в предсезонное турне.

«Роналду? По нему клуб уже озвучил свою позицию. С тех пор ничего не изменилось», - цитирует голландского наставника Daily Mail.

Ранее Роналду заявил о намерении сменить клубную прописку этим летом. В свою очередь «красные дьяволы» не хотят отпускать португальца, поскольку не имеют ему достойной замены.

На счету КриРо 18 голов и три ассиста в 30 матчах прошлого розыгрыша АПЛ. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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