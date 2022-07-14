Салиба не намерен продлевать контракт с «Арсеналом»

Защитник Вильям Салиба надеется продолжить карьеру в другом клубе.

Салиба, отыгравший прошлый сезон на правах аренды в «Марселе», вернулся в «Арсенал» в начале лета. Главный тренер «канониров» Микель Артета пока не имеет полной ясности в отношении будущего игрока.

«Я принадлежу «Арсеналу», и у меня еще два года по контракту. Я буду на предсезонке с «Арсеналом». Я не сыграл за них ни одного матча, и я хочу показать им себя, и иметь возможность играть для болельщиков и для этого большого клуба», - сказал ранее Салиба.

Однако, защитник не намерен продлевать контракт с лондонским клубом, сообщают французские источники.

В свою очередь, «Марсель», по последней информации, планирует в последнюю неделю августа предпринять попытку вернуть игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 36 матчей.