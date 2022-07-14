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Тухель – о Стерлинге: «Он был главной целью»

14 Июля 2022 • 11:06 Комментировать

Тренер «Челси» Томас Тухель признался, что новичок команды Рахим Стерлинг был главной целью «синих» на трансферном рынке. Напомним, что трансфер англичанина обошёлся лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

«Он был главной целью на трансферном рынке, мы очень взволнованы и счастливы тем, что смогли его заполучить. Он станет отличным усилением для нашего состава, учитывая возраст, опыт и стиль игры», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ради перехода в «Челси» Стерлинг отказал двум другим лондонским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Сейчас «пенсионеры» изучают варианты для усиления обороны. Клуб уже близок к трансферам Калиду Кулибали и Натана Аке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рахим Стерлинг Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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