Тухель – о Стерлинге: «Он был главной целью»

Тренер «Челси» Томас Тухель признался, что новичок команды Рахим Стерлинг был главной целью «синих» на трансферном рынке. Напомним, что трансфер англичанина обошёлся лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

«Он был главной целью на трансферном рынке, мы очень взволнованы и счастливы тем, что смогли его заполучить. Он станет отличным усилением для нашего состава, учитывая возраст, опыт и стиль игры», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ради перехода в «Челси» Стерлинг отказал двум другим лондонским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Сейчас «пенсионеры» изучают варианты для усиления обороны. Клуб уже близок к трансферам Калиду Кулибали и Натана Аке.